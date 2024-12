Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall zwischen Pkw und Lkw fordert zwei Schwerverletzte

Radevormwald (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Radevormwald wurden am frühen Sonntagabend ein 18-jähriger Autofahrer, sowie seine 16-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der Autofahrer aus Radevormwald beabsichtigte von der Straße Rochollsberg auf die B483 einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der B483 in Richtung Radevormwald fahrenden Lkw. Das Auto wurde seitlich auf der Fahrerseite getroffen und von der Straße geschleudert. Der Autofahrer und seine Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Beide wurden schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Lkw-Fahrer bleibt unverletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro. Die B483 war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell