POL-GM: Einbruchsversuch scheiterte

Wipperfürth (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (30. November / 1. Dezember) hebelten Kriminelle in der Zeit von 1 Uhr bis 1:48 Uhr die Eingangstür eines Geschäfts in der Straße "Alte Papiermühle Hämmern" auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

