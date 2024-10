Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Vorfahrt missachtet

Lahr (ots)

Am Montagnachmittag soll ein Opel-Fahrer an der Kreuzung Im Münchtal/Werderstraße die Vorfahrt eines 78-Jährigen Rollerfahrers missachtet haben. Gegen 16:30 Uhr kam es offenbar zum Zusammenstoß zwischen den beiden beteiligten Fahrzeugen, bei welchem der Rollerfahrer leicht verletzt wurde und zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht wurde. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

