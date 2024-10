Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach im Kinzigtal - Verkehrsunfall

Haslach im Kinzigtal (ots)

Am Montagnachmittag kam es im Niederhofenweg zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll eine 33-jährige Audi-Fahrerin gegen 15 Uhr vom Niederhofenparkplatz nach links in den Niederhofenweg in Richtung Steinacher Straße eingebogen sein. Offenbar aus Unachtsamkeit kollidierte sie hier mit einem jugendlichen Fahrradfahrer, der auf der Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Jugendliche leicht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

/li

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell