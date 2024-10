Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden/Bühl - Bandenmäßiger Dieseldiebstahl

Baden-Baden/Bühl (ots)

Seit September diesen Jahres kam es in den Bereichen Bühl, Gernsbach und Baden-Baden vermehrt zu Dieseldiebstählen. Zu nächtlicher Stunde wurden aus abgestellten Baumaschinen oder geparkten Lastwägen auf Tank-und Rastanlagen mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff entwendet. In den Morgenstunden des 15.10.2024 stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kehl vier verdächtige Pkw auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes am "Sundheimer Fort" in Kehl fest. Beim Erblicken des Streifenwagens flüchteten die Fahrzeuge in verschiedene Richtungen. Zwei Pkw mit französischen Kennzeichen konnten am Ende einer Sackgasse angehalten werden. Die vier männlichen Insassen kletterten über einen Zaun und flüchteten zu Fuß. Die Fahndung nach den Verdächtigen blieb, trotz intensiver Suche, erfolglos. In den beiden Fahrzeugen wurden unter anderem mehrere 20-Liter-Kanister mit Diesel aufgefunden. Ob der aufgefundene Diesel in Zusammenhang mit den Diebstählen in Bühl und Baden-Baden steht, ist unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell