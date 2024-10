POL-OG: Renchen - Knapp 2,5 Promille: Führerschein weg

Friesenheim (ots) - Nach einem Vorfall am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in der Straße "Am Mittelbach" haben die Beamten der Kriminalpolizei gegen einen 50 Jahre alten Mann Ermittlungen wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 50-Jährige gegen 16:15 Uhr zunächst bei der Rückgabe von Flaschenpfand mit Angestellten des Supermarktes in Streit geraten sein. Im ...

