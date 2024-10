Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - "Burggraben" gezogen?

Kehl (ots)

In handwerklicher Baumeister-Manier haben sich mit Schaufeln, Spaten und anderen Gartengeräte ausgestattete Kinder am Sonntagnachmittag auf einem Spielplatz in der Rustfeldstraße mächtig ins Zeug gelegt und in schweißtreibender Arbeit einen Graben um einen Spielturm gezogen. Weil hierdurch für andere Spielplatzbesucher eine Gefahr des bis zu sechzig Zentimeter tiefen und sich auf etwa zehn mal zehn Meter ausdehnenden "Burggrabens" nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine verantwortliche Mutter um den Rückbau der imposanten Furche gebeten. Begeisterung für diese Maßnahme dürfte von den insgesamt sechs Kindern nicht zu erwarten gewesen sein; um die zukünftige Handwerksgilde dürfte den Kehler Bürgern allerdings nicht bange sein.

