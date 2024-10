POL-OG: Ettenheim - Körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Offenburg (ots) - Am Sonntagabend fanden Polizeibeamte einen augenscheinlich festgefahrenen Pkw in einem Grünstreifen im "Winkelvogtsgarten" vor. Gegen 20:30 Uhr sollen zwei männliche Personen versucht haben ihren festgefahrenen Mercedes zu befreien. Dabei stellte sich heraus, dass der 16-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt und offenbar unter Rauschmitteleinfluss stand. Zuvor soll er sich an einem Bordstein die ...

