Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Alkoholisiert und ohne Führerschein

Baden-Baden (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in der Friedhofstraße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger Opel-Fahrer gegen 7 Uhr die Friedhofstraße in Richtung Weinbergstraße, als er offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung mit einem dort ordnungsgemäß parkenden Audi kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Audi auf einen weiteren Pkw aufgeschoben. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,5 Promille. Das Fahrzeug des Beschuldigten wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

/li

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell