POL-OG: Lahr - Ingewahrsamnahme nach Widerstand und Körperverletzung

Lahr (ots) - Am Sonntagvormittag, kurz vor neun Uhr, war der 62-jährige Fahrer eines Klein-Lkw, Mitsubishi L200 Pickup auf der B415 von Lahr-Reichenbach in Richtung Schönberg unterwegs. In einer leichten Rechtskurve kam der Fahrer vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache nach links von der Fahrbahn ab, wo sein Fahrzeug an der Böschung zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde bewusstlos im Lkw vorgefunden. Er wurde ...

