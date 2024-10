Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Fahrer eines roten SUV nach Unfall geflüchtet, Hinweise erbeten

Durmersheim (ots)

Im Zusammenhang mit einer Unfallflucht am Samstagabend in der Speyerer Straße sind die Beamten des Polizeireviers Rastatt auf der Suche nach einem roten SUV und dessen bislang unbekannten Fahrer. Eine Zeugin konnte kurz vor 19 Uhr beobachten, wie ein in Richtung Bietigheim fahrender Lenker eines roten SUV einen vor dem Anwesen Nummer 83 geparkten BMW streifte und im Anschluss von der Unfallstelle flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am BMW dürfte ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden sei. Hinweise zum Unfallverursacher werden unter der Rufnummer: 07222 761-0 an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt erbeten.

