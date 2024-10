Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Unfall mit Radfahrer

Bietigheim (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Samstagnachmittag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bietigheim zu. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen fuhr gegen 16.14 Uhr ein 16-jähriger E-Bike-Fahrer auf dem falschen Fahrstreifen der Kirchstraße in Richtung Rheinstraße. Eine 32-jährige Pkw-Lenkerin fuhr rückwärts mit ihrem Peugeot aus einem Grundstück der Kirchstraße und übersah den entgegengesetzt der Fahrtrichtung fahrenden Jugendlichen. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der junge Mann schwer verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 500 Euro. Die Beamten des Verkehrsunfalldienstes nahmen die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.

/bab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell