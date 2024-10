Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zu tief ins Glas geschaut und Unfall verursacht

Rastatt (ots)

Am Samstagabend gegen 22:51 Uhr kam es auf der L77a in Rastatt zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 37 Jahre alte Fahrer eines Opel Astra befuhr die L77a vom Tunnel Rastatt kommend in Richtung Rheinauer Ring. Vermutlich auf Grund alkoholischer Beeinflussung verlor er dann, kurz nach der Tunnelausfahrt, die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet anschließend nach rechts in den angrenzenden Grünstreifen. Hierbei lenkte der 37-jährige sein Fahrzeug wieder zurück auf die Fahrbahn und kam anschließend auf den gegenüberliegenden Grünstreifen in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der Opel Astra wurde von dort zurück auf die Fahrbahn geschleudert, überschlug sich in der Folge mehrfach und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 37-jährige Fahrer konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen und erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Er wurde durch das DRK in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Neben den eingesetzten Streifen des Polizeireivers Rastatt waren die Feuerhwehr sowie das DRK und die Straßenmeisterei Rastatt zur Reinigung der Fahrbahen im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. / AFK

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell