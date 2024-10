POL-OG: Offenburg - Schwerer Verkehrsunfall, Sperrung der Moltkestraße

Baden-Baden (ots) - Ein verbaler Streit endete am Donnerstagabend an einer Tankstelle in der Wilhelm-Drapp-Straße mit einer tätlichen Auseinandersetzung. Gegen 19:30 Uhr fuhren ein 50-Jähriger und ein 33-Jähriger mit ihren Pkw auf einen Parkplatz als sie aus bisher unbekannten Gründen in Streit gerieten. Die beiden Männer sind sich seit Jahren bekannt und es kam in der Vergangenheit des Öfteren zu Streitigkeiten. ...

