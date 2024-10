Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - "Spritztour" mit Omnibus

Offenburg (ots)

Ein 39-Jähriger steht im Verdacht, sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Kraftomnibus zu eigen gemacht zu haben. Beamten des Polizeireviers Offenburg fiel der verdächtige Gelenkbus kurz vor 4 Uhr in der "Okenstraße" auf. Bei einer anschließend durchgeführten Kontrolle sei der unberechtigte Fahrer festgestellt worden, der Berufsbekleidung getragen und entsprechende Schlüssel des Busunternehmens mit sich geführt habe. Darüber hinaus soll sich im Bus ein Zeuge befunden haben, der den 39-Jährigen nach derzeitigen Ermittlungen auf seiner knapp 60 Kilometer langen "Spritztour" begleitete. Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll der Bus außerdem mit einem Verkehrszeichen kollidiert sein, weshalb ein Schaden in bislang unbekannter Höhe am Fahrzeug entstand. Der 39-Jährige wurde vorläufig festgenommen, die polizeilichen Ermittlungen, die sich insbesondere mit der Frage beschäftigen, wie der Mann an das große Gefährt gelangen konnte, dauern an.

/na

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell