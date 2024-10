Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg und des Polizeipräsidiums Offenburg Lahr - Mutmaßliche Rauschgifthändler in Haft

Lahr (ots)

Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Offenburg ist ein empfindlicher Schlag gegen die örtliche Drogenszene gelungen. Im Zuge einer konzertierten Durchsuchungsaktion waren bereits am 18.10.2024 insgesamt sieben verschiedene Objekte im Raum Lahr durch die Ermittler durchsucht worden. Hierbei konnten mehr als 30 Kilogramm Haschisch, 7 Kilogramm Amphetamin, knapp 2 Kilogramm Marihuana, etwa 300 Gramm Kokain sowie weitere kleinere Mengen an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Darüber hinaus wurden mehrere Tausend Euro mutmaßliches Dealgeld beschlagnahmt. Der Durchsuchungsaktion gingen zeitintensive Ermittlungen voraus, in deren Folge die Staatsanwaltschaft Offenburg beim zuständigen Ermittlungsrichter die notwendigen Durchsuchungsbeschlüsse erwirken konnte. Wie sich nun herausstellte, zeigte die aufwendige Ermittlungsarbeit Erfolg. Der Haftrichter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, sodass gegen die beiden 30- und 32-jährigen Hauptverdächtigen Haftbefehl erlassen wurde. Sie befinden sich in Untersuchungshaft und wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Arbeit der Ermittler ist hiermit aber noch nicht beendet. Nun gilt es, die in den vergangenen Wochen und Monaten mutmaßlich erfolgten Drogengeschäfte aufzuarbeiten und beweiskräftig zu dokumentieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell