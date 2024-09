POL-WAF: Beckum. Fachleute geben Antworten auf polizeiliche Fragen rund um neue Mobilität

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Montag, 16.9.2024, zwischen 3.30 Uhr und 13.15 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Wiethagen in Neubeckum ein. Der oder die Täter nahmen einen Autoschlüssel an sich und stahlen die in der Garage stehende Limousine. Es handelt sich hierbei um einen schwarzen Mercedes 420 CDI mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-PM 268. Wer ...

