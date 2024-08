Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Nach Unfallflucht in Herborn Zeugen gesucht + VW in der Alsbach zerkratzt +

Dillenburg (ots)

--

Herborn: Durch Unfallflucht schwer verletzt / Polizei bittet um Mithilfe -

Nach einem Sturz trug ein 55-jähriger Rollerfahrer unter anderem mehrere Rippenbrüche davon. Ein Autofahrer hatte ihm zuvor die Vorfahrt genommen und war anschließend getürmt.

Der in Wetzlar lebende Biker fuhr am 09.08.2024 (Freitag), gegen 14.15 Uhr im Kreisverkehr der Prof.-Sell-Straße / Walther-Rathenau-Straße. Ein von der Innenstadt kommender Autofahrer fuhr von der Prof.-Sell-Straße aus in den Kreisverkehr, ohne die Vorfahrt des Rollerfahrers zu beachten. Der 55-Jährige musst eine Notbremsung einleiten und stürzte zu Boden. Der Unfallfahrer floh, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Zu dem Fahrzeug des Flüchtigen kann der Wetzlarer lediglich sagen, dass es sich um ein schwarzes Fahrzeug handelte. Der Fahrer hatte dunkle Haare und einen dunklen Bart. Ein Verkehrsteilnehmer kümmerte sich um den Wetzlarer und half ihm auf. Nach zunehmenden Schmerzen suchte er später ein Krankenhaus auf, wo ihm unter anderem mehrere Rippenbrüche diagnostiziert wurde.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

- Wer hat den Unfall am Samstag, 09.08.2024, gegen 14.15 Uhr am Kreisverkehr der Prof.-Sell- und Walther-Rathenaus-Straße beobachtet? - Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Golf zerkratzt -

Ein blauer Golf geriet in der Eichendorffhöhe in den Fokus eines unbekannten Vandalen. Der Täter brachte eine Delle in die Motorhaube ein und zerkratzte den Lack des VW. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 500 Euro. Zeugen, die den Täter zwischen Sonntag, gegen 13.00 Uhr und Montag, gegen 15.50 Uhr in Höhe der Hausnummer 25 beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Polizei in Herborn in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell