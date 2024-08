Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Im Polizeigewahrsam ausgenüchtert + Jugendschutzkontrollen in Wetzlar + Wohnungseinbruch in Schwalbach + Metalldiebe erbeuten Bronzeskulptur +

Wetzlar: Auf Tritte folgt Ausnüchterung -

Mit einer Ausnüchterung im Polizeigewahrsam endete für eine 50-jährige Wetzlarerin ein Polizeieinsatz. Passanten des Bahnhofvorplatzes hatten sich gestern Abend, gegen 18.45 Uhr an die Wetzlarer Ordnungshüter gewandt. Eine offensichtlich völlig betrunkene Frau schrie dort herum und pöbelte Passanten an. Eine Streife traf die Wetzlarerin am Busbahnhof an und wollte sie zur Ausnüchterung mit auf die Dienststelle mitnehmen. Unvermittelt trat sie zweimal gegen das Bein eines Kollegen und verletzte ihn leicht. Den Versuch nach dem Polizisten zu schlagen, konnte dieser vereiteln. Bei ihren Angriffen stieß sie unentwegt Beleidigungen und Bedrohungen aus. Letztlich legten ihr die Polizisten Handschellen an und brachten sie auf die Dienststelle. Eine Bereitschaftsrichterin ordnete eine Blutentnahme an, die ein Arzt durchführte. Anschließend nüchterte die 50-Jährige im Polizeigewahrsam aus und wurde heute Morgen wieder entlassen. Auf sie kommen nun unter anderem Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung und Beleidigung zu.

Wetzlar: Jugendschutzkontrollen / Vapes und Tabak im Fokus -

Jugendschutzbestimmungen im Zusammenhang mit dem Rauchen hatten Polizistinnen und Polizisten der Wetzlarer Polizei vergangene Woche im Blick. Am Freitag, zwischen 14.00 Uhr und 22.00 Uhr suchten sie die bei Jugendlichen beliebten Treffpunkte am Wetzlarer Bahnhof, am Forum, am Herkules-Center sowie an verschiedenen Schulhöfen in Wetzlar und Lahnau auf. Der Fokus der Ordnungshüter lag unter anderem auf dem Missbrauch von Tabakwaren und illegalen Vapes. Das Jugendschutzgesetz untersagt Personen unter 18 Jahren das Rauchen in der Öffentlichkeit. Vapes, auch bekannt als E-Zigaretten, erfreuen sich bei Jugendlichen immer größerer Beliebtheit. Die Popularität wird durch Werbung in den sozialen Medien und deren attraktiven Designs und Geschmacksrichtungen gefördert. Legale Vapes unterliegen in der Regel strengen Regulierungen, was den Nikotingehalt, die Inhaltsstoffe und die Altersgrenze für den Verkauf betrifft. Diese Vapes enthalten oft nikotinhaltige Liquids, die in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich sind. Neben diesen legalen Versionen dieser E-Zigaretten sind eine Vielzahl von illegalen Vapes, die oft über das Internet bezogen werden, unter den Jugendlichen beliebt. Diese Produkte sind besonders besorgniserregend, da sie unregulierte Inhaltsstoffe enthalten können, einschließlich gefährlicher Chemikalien oder überhöhter Nikotinmengen. Häufig haben sie süßere und intensivere Geschmacksrichtungen, die speziell auf jüngere Konsumenten abzielen. Da sie keiner Kontrolle unterliegen, besteht ein höheres Risiko für gesundheitliche Schäden, einschließlich schwerer Atemwegserkrankungen und Vergiftungen. Die Ordnungshüter kontrollierten insgesamt 70 junge Menschen. Hierbei zogen sie 30 illegale Vapes sowie acht Zigarettenpackungen aus dem Verkehr. Zudem stellten sie bei einem Jugendlichen eine geringe Menge an Drogen sicher, auf diesen kommt nun ein Strafverfahren wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Schöffengrund-Schwalbach: Wohnungseinbruch -

Auf Wertsachen aus einem Einfamilienhaus hatten es Diebe in der Straße "An der Lehmkaut" abgesehen. Im Zeitraum vom 18.08.2024 bis zum 20.08.2024 versuchten die Einbrecher zunächst erfolglos über die Eingangstür einzudringen. Anschließend schoben sie den Rollladen eines Fensters hoch und verschafften sich gewaltsam Zutritt. Ob die Täter Beute machten, kann derzeit nicht gesagt werden. Im genannten Zeitraum fiel eine braune Audilimousine am Tatort auf. Zudem lief ein kräftiger Mann mit braunen Haaren von dem Haus zu dem Audi. Inwieweit diese Beobachtung mit dem Einbruch in Zusammenhang steht, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Kripo sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher "An der Lehmkaut" beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann weitere Angaben zu der braunen Audilimousine oder dem Mann machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Schwalbach: Bronzeskulptur gestohlen -

Metalldiebe schlugen gegenüber der Gemeindeverwaltung in der Neukirchener Straße zu. Am Dienstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr informierte die Verwaltung die Wetzlarer Polizei darüber, dass die Täter in der gegenüberliegenden Parkanlage eine Bronzestatur gestohlen hatten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe die Statue in der Nacht von Mittwoch auf Dienstag vom Sockel rissen. Der Wert der Beute kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die die Täter beobachteten oder die Angaben zum Verbleib der Statue machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

