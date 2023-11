Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Zusammenstoß von PKW mit Fußgänger in Efringen-Kirchen -Zeugenaufruf-

Freiburg (ots)

Efringen-Kirchen K6323

Am Freitag, 10.11.23, gegen 19.50 h lief ein Fußgänger gemeinsam mit einem Bekannten auf der K6323 von Efringen-Kirchen in Richtung Egringen. Hier wurde der Fußgänger von einem von hinten vorbeifahrenden PKW touchiert, er wurde vom rechten Außenspiegel an der Schulter getroffen. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger leicht verletzt.

Der PKW, vermutlich handelt es sich um einen weißen VW Bully, setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

Zeugen welche den Unfall beobachtet haben und Angaben zum flüchtenden Pkw machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Weil in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird eine junge Dame gesucht, die mit ihrem E-Scooter unmittelbar zum Unfall dazu gefahren ist. Sie hat mit dem Mobiltelefon des angefahrenen Fußgängers den Notruf abgesetzt.

Die weitere Sachbearbeitung wurde durch das Polizeirevier in Weil, Telefon 07621-97970, übernommen

Fi/FLZ

