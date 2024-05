POL-DU: Stadtgebiet: Tag des Sportabzeichens - Abnahme Sportabzeichen für Polizeibewerber

Duisburg (ots) - Montagmittag (6. Mai, zwischen 13 und 14 Uhr) schockte eine angebliche Polizistin eine 84-Jährige mit einem Anruf. Die Seniorin soll eine Geldzahlung für eine mutmaßliche Haftverschonung des Sohnes erbringen, da er in einen vermeintlichen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sei. Die Summe übergab die Duisburgerin an ihrer Wohnungstür auf der Ferdinandstraße an einen Unbekannten. Sie ...

mehr