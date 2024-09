Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbruch in Wohnhaus und Diebstahl eines Autos

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Montag, 16.9.2024, zwischen 3.30 Uhr und 13.15 Uhr in ein Wohnhaus an der Straße Wiethagen in Neubeckum ein. Der oder die Täter nahmen einen Autoschlüssel an sich und stahlen die in der Garage stehende Limousine. Es handelt sich hierbei um einen schwarzen Mercedes 420 CDI mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-PM 268. Wer kann Angaben zu dem Einbruch und Diebstahl machen? Wer hat das gestohlene Auto gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

