POL-WAF: Oelde. Zeuge meldete Alkoholfahrt - Fahrer war deutlich alkoholisiert

Warendorf (ots) - Am Freitagmorgen (13.9.2024, gegen 9.30 Uhr) fiel ein 31-Jähriger gleich zwei Mal in der Warendorfer Innenstadt auf, weil er zwei Frauen und einem Kind sein Geschlecht zeigte. Polizisten sprachen den Warendorfer an, der sich aggressiv verhielt und flüchtete. Die Einsatzkräfte holten den Mann ein und brachten ihn zu Boden. Anschließend nahmen sie ...

