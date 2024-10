Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein - Unfall durch missachtetes Rechtsfahrgebot

Au am Rhein (ots)

Am Karlsgraben kam es am Donnerstagmittag aufgrund eines missachteten Rechtsfahrgebots zu einem Verkehrsunfall. Gegen 15 Uhr fuhr eine 30-jährige PKW-Fahrerin auf der Allmendstraße und bog links in die Straße am Karlsgraben ab. Ersten Ermittlungen zufolge missachtete sie hierbei das Rechtsfahrgebot und kollidierte infolgedessen mit dem ordnungsgemäß haltenden Renault einer 61-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß löste der Airbag des Renaults aus, woraufhin das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Die 61-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000 Euro.

/li

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell