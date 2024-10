POL-OG: Gaggenau - Verkehrskontrollen

Rastatt (ots) - Nach einem dreisten Diebstahl am Mittwochmittag in einem Geschäft in der Schlossgalerie hat die Polizei Ermittlungen gegen zwei 19 und 43 Jahre alten Frauen eingeleitet. Das Duo wird verdächtigt, gemeinsam mit weiteren Komplizen zuvor große Mengen an Kleidungsstücken entwendet und in mitgeführten Kinderwägen verstaut zu haben. Der Diebstahlschaden wird auf rund 2.000 Euro taxiert. Dem vehementen ...

