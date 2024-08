Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Fahrzeugbrand

Freiburg (ots)

Ihringen - Während der Fahrt kam es im Motorraum eines Pkws am Donnerstag, 22. August 2024, kurz nach 16 Uhr, zu einer Rauchentwicklung, die schließlich in einen Vollbrand des Fahrzeugs überging. Dieser konnte durch die Feuerwehr Ihringen gelöscht werden. Bei der polizeilichen Aufnahme des Vorfalls in der Breisacher Straße ergaben sich bislang keine Hinweise auf eine Sabotage oder sonstige Fremdeinwirkungen, weshalb nach derzeitigem Sachstand von einem technischen Versagen als Ursache des Brandes ausgegangen wird. Einer der beiden Fahrzeuginsassen wurde vorsorglich in eine Klinik verbracht.

