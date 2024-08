POL-FR: Schopfheim: Versuchter Aufbruch von Opferstöcken

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 21.08.2024, gegen 19.25 Uhr, stießen ein E-Scooter-Fahrer und eine Rennradfahrerin zusammen. Beide wurden leicht verletzt. Ein 26-jähriger Fahrer eines E-Scooters befuhr den linkseitigen Fuß-und Radweg in der Alte Straße in Richtung Weil am Rhein. An der Einmündung Rebgartenweg ...

mehr