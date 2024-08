Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Vorfahrt missachtet

Freiburg (ots)

Breisach - Am Donnerstag, 22. August 2024, sind kurz vor 16 Uhr ein Pkw und ein Motorrad an der Einmündung Ihringer Landstraße in Breisach zusammengestoßen. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der Ihringer Landstraße kommend nach links in Richtung Kreisverkehr nach Frankreich abbiegen und übersah hierbei den stadteinwärts herannahenden Motorradfahrer. Durch die Vorfahrtsmissachtung kam es zur Kollision, wobei der 66-jährige Zweiradfahrer durch die Luft und gegen einen Laternenmast geschleudert wurde. Er erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung in die Klinik verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 5.500 Euro.

