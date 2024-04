POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen - Zeugen gesucht

Neuwied (ots) - Neuwied - Am 21.04.2024 gegen 20 Uhr ereignete sich in der Engerser Landstraße in Neuwied ein Verlehrsunfall. Eine 42jährige Fahrzeugführerin fuhr mit ihrem PKW aus einer Grundstückseinfahrt heraus, um die Fahrt nach links in Richtung Innenstadt fortzusetzen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden PKW. Der 30 jährige Fahrzeugführer konnte nicht mehr ausweichen, es kam zum Zusammenstoß. Die ...

