POL-OG: Rastatt - Kollision mit Ampelanlage

Kuppenheim - Karlsruhe (ots) - Ein offenbar unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer ist am Mittwochmorgen in die Fänge einer Streifenbesatzung des Polizeipräsidiums Karlsruhe geraten und sieht nun gleich mehreren Strafanzeigen entgegen. Der 30-Jährige befuhr gegen 07.30 Uhr die B462 in Richtung A5-Anschlussstelle Rastatt Nord und touchierte mutmaßlich bei einem ...

mehr