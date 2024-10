Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Gefährliche Körperverletzung

Baden-Baden (ots)

Ein verbaler Streit endete am Donnerstagabend an einer Tankstelle in der Wilhelm-Drapp-Straße mit einer tätlichen Auseinandersetzung. Gegen 19:30 Uhr fuhren ein 50-Jähriger und ein 33-Jähriger mit ihren Pkw auf einen Parkplatz als sie aus bisher unbekannten Gründen in Streit gerieten. Die beiden Männer sind sich seit Jahren bekannt und es kam in der Vergangenheit des Öfteren zu Streitigkeiten. Im Laufe der Auseinandersetzung soll der 33-Jährige mit einem Messer auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Der Beifahrer des Verletzten leistete sofort Erste Hilfe und verständigte den Notruf. Der 50 -Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Vor Ort konnte der Tatverdächtige von der Polizei festgenommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. /vo

