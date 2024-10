POL-OG: Iffezheim - Körperverletzung

Zell am Harmersbach (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Haslach sind nach einer Unfallflucht am Donnerstagabend an der Kreuzung Unterentersbacher Straße/ Hauptstraße in Richtung Oberharmersbach auf der Suche nach Zeugen. Dort soll gegen 19:20 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer etwas zu weit auf die Fahrspur einer Renault-Fahrerin gefahren sein, wodurch es zu einem Streifvorgang an der Beifahrerseite kam. ...

