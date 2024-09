Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei nimmt Einbrecher vorläufig fest

Weil er am Sonntag in Kellerräume in einem Wohngebäude in Ulm eingebrochen haben soll, muss sich nun ein 22-Jähriger verantworten.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr rief eine Zeugin die Polizei. Die Frau hatte eine männliche Person vor einem Wohngebäude in der Brenzstraße beobachtet. Der Mann hatte wohl einen kleinen aufgebrochenen Tresor bei sich und eine Pistole in der Hand. Mit der hantierte er herum, so die Zeugin. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot und einen Polizeihubschrauber nach dem Mann. Der konnte wenig später noch in der König-Wilhelm-Straße festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Der 22-Jährige hatte geringen Mengen Betäubungsmittel bei sich. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann wohl in mindestens zwei Kellerräume in der Gaisenbergstraße eingebrochen und aus einem den Möbeltresor mit samt einer Schreckschusswaffe entwendet hatte. Die Waffe hatte er bei seiner Festnahme nicht mehr bei sich, allerdings einen neuwertigen Rucksack. Den hatte er sich offenbar bei dem Einbruch geschnappt. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen und das vermeintliche Diebesgut. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kam der 22-Jährige wieder auf freien Fuß. Der junge Mann ist derzeit ohne festen Wohnsitz und der Polizei hinreichend bekannt. Die Ermittlungen der Polizei Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) dauern an.

++++1770792

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

