POL-UL: (UL) Altheim (Alb) - Biker schwer verletzt - Schwere Verletzungen zog sich am Samstagabend ein 60-jähriger Motorradfahrer bei Altheim zu.

Gegen 17:40 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Skoda die Kreisstraße 7400 von Heuchlingen kommend in Richtung Altheim. An der Kreuzung zur Landesstraße 1165 wollte der Mann nach links in Richtung Altheim abbiegen. Dabei übersah er auf Grund der tiefstehenden Sonne den aus Altheim kommenden 60-jährigen Yamaha Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wobei der Biker zu Fall kam und auf die Straße geschleudert wurde. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Unfall auf. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der 40-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

