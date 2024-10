Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Wohnung nach Brand unbewohnbar

Lahr (ots)

Am Samstagmorgen kam es in der Lotzbeckstraße in Lahr zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in einer Wohnung im vierten Obergeschoss eine Küche in Brand, welcher sich auf die angrenzende Terrasse und Hausfassade ausbreitete. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die ganze Wohnung sowie den Dachstuhl verhindert werden, die Wohnung ist dennoch unbewohnbar. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 80.000 Euro. Ermittlungen zur Brandursache werden von den Beamten des Polizeireviers Lahr geführt.

