Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Harrislee - Orientierungsloser Rentner will nach Hamburg und fährt nach Dänemark

Harrislee (ots)

Gestern Abend gegen 19.00 Uhr kam es zu einem außergewöhnlichen Einsatz der Bundespolizei an der Grenze. Ein Streifenwagen der dänischen Polizei übergab einen älteren Mann mit seinem PKW an die Bundespolizei in Harrislee. Er wurde mitten auf einer Kreuzung in Padborg angetroffen und wirkte orientierungslos.

Die Bundespolizisten nahmen sich des Mannes an und konnten ermitteln, dass der 88-Jährige Hamburger mit seinem Suzuki offensichtlich nur zum sechs Kilometer entfernten Pflegeheim fahren wollte, wo er seine Frau besuchen wollte.

Aus unerklärlichen Gründen war er über die Autobahn in Richtung Norden gefahren. Wie er über die Grenze nach Dänemark gekommen war konnte der Rentner nicht sagen. Er wirkte orientierungslos und ihm wurde nahegelegt, das Auto stehen zu lassen.

Nach Rücksprache mit der Polizei Hamburg konnte der Neffe des Mannes kontaktiert werden, der die Abholung in Harrislee regelte. Das abgestellte Auto soll in den nächsten Tagen abgeholt werden.

