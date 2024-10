POL-REK: 241009-2: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frechen (ots) - Zeugen gesucht Bei einem Verkehrsunfall in Frechen ist am Montagmorgen (7. Oktober) eine Fahrradfahrerin (20) schwer verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Die Ermittler des Verkehrskommissariats nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen. Gegen 5.30 Uhr sei die 20-Jährige ...

