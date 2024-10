Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Unbefugte Ingebrauchnahme von Omas Auto. Flucht vor der Polizei endet für 15-jährigen mit Unfall. Zeugenaufruf

Rastatt (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02:36 Uhr (WZ) fielen einer Streife des Polizeireviers Rastatt zwei Fahrzeug auf, die zunächst den Friedrichring, in Höhe des Festplatzes, über mehrere Meter nebeneinander in Richtung Plittersdorfer Straße fuhren. Da zunächst ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen vermutet wurde, nahm die Streifenbesatzung die Verfolgung der Fahrzeuge auf. Nachdem versucht wurde, die Fahrzeuge anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen, flüchteten diese, darunter ein weißer Mercedes, weiter in nördliche Richtung. Ein Fahrzeug, mit bislang unbekannter Marke, bog dann nach links in die Wilhelm-Busch-Straße ein. Die Streifenbesatzung entschied sich daraufhin, den in Richtung RA-Rheinau flüchtenden weißen Mercedes zu verfolgen. Der Abstand vergrößerte sich jedoch auf Grund der Geschwindigkeit des Vorausfahrenden. In einer leichten Linkskurve, im Bereich Plittersdorfer Straße / Richard-Wagner-Ring, verlor der Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs die Kontrolle über den Mercedes, touchierte einen Ampelmasten und kam in einem angrenzenden Gartenzaun zum Stillstand. Der 15-jährige Fahrer des Fahrzeugs erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden bläuft sich auf ca. 50.000 Euro. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer die durch die Flucht des 15-jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Verkehrsdienst-Außenstelle Bühl unter der Telefonnummer 07223 808470 in Verbindung zu setzten. /AFK

