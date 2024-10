Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unbefugte Ingebrauchnahme des Familien-Autos

Offenburg (ots)

Am Sonntagabend fanden Polizeibeamte einen augenscheinlich festgefahrenen Pkw in einem Grünstreifen im "Winkelvogtsgarten" vor. Gegen 20:30 Uhr sollen zwei männliche Personen versucht haben ihren festgefahrenen Mercedes zu befreien. Dabei stellte sich heraus, dass der 16-jährige Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt und offenbar unter Rauschmitteleinfluss stand. Zuvor soll er sich an einem Bordstein die Reifen plattgefahren haben und anschließend versucht haben den von der Mutter "ausgeliehenen" Pkw hinter dem Feuerwehrhaus abzustellen. Hierbei soll er einen Container der Feuerwehr gestreift haben. Der Sachschaden des Pkw beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Strafanzeige.

/em

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell