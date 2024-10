Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Diebstahl aus Autos

Gernsbach (ots)

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag sollen sich bislang unbekannte Täter an einem Auto in der Karl-Götz-Straße zu schaffen gemacht haben. Aus dem unverschlossenen Pkw wurde ein kleiner Bargeldbetrag und ein Elektrowerkzeug entwendet. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges Wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Gaggenau unter der Telefonnummer 07225 9887-0 zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Schützen Sie ihr Eigentum vor Aufbruch und Diebstahl-

- Wenn Sie eine Garage besitzen, nutzen Sie diese. Verriegeln Sie das Fahrzeug und verschließen Sie das Garagentor.

- Ohne Garage: Parken Sie Ihr Fahrzeug an gut einsehbaren, beleuchteten und wenn möglich belebten Straßen.

- Vergewissern Sie sich immer, dass Ihr Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen ist. Passen Sie auf: Funkblocker können das Funksignal Ihrer Fernbedienung stören und so das Verriegeln verhindern.

- Ist Ihr Fahrzeug mit einer Diebstahlwarnanlage ausgestattet, aktivieren Sie diese.

- Schließen Sie immer Fenster, Schiebedach oder Faltdach.

- Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen - auch nicht im Kofferraum.

- Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, und Hausschlüssel nie im Fahrzeug.

- Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen vor.

/em

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell