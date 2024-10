Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Verkehrsunfall zwischen Radfahrern

Lichtenau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag auf dem Radweg von Schwarzach kommend in Richtung Lichtenau. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 32-jähriger Rennradfahrer den Radweg in Richtung Lichtenau, als er gegen 16:30 Uhr auf Höhe eines Wirtschaftswegs einen 43-jährigen Pedelecfahrer links überholte. Da der 43-Jährige jedoch zeitgleich nach links abbiegen wollte, kam es zur Kollision zwischen den beiden Radfahrern. Der Rennradfahrer kam hierbei zu Fall und überschlug sich. Er verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

