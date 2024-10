Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Erfolgreiche Fahndung und Ermittlungen

Friesenheim (ots)

Nach einem Vorfall am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in der Straße "Am Mittelbach" haben die Beamten der Kriminalpolizei gegen einen 50 Jahre alten Mann Ermittlungen wegen Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 50-Jährige gegen 16:15 Uhr zunächst bei der Rückgabe von Flaschenpfand mit Angestellten des Supermarktes in Streit geraten sein. Im weiteren Verlauf soll der Verdächtige sodann mehrere Säcke Grillbriketts aus den Geschäftsräumen entwendet und anschließend unter Androhung von Schlägen die Örtlichkeit verlassen haben. Im Zuge einer sofortigen Fahndung und dem entscheidenden Hinweis eines nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamten, ist es den Fahndungskräften gelungen, den Mann an seiner Wohnanschrift ausfindig zu machen. Die Ermittlungen dauern an.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell