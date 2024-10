Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Versuchter Raub

Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Ein bisher unbekannter Mann soll am Montagnachmittag bei einer 86-jährigen Frau in der Hauptstraße an der Wohnungstüre geklingelt und sich nach einem Herrn erkundigt haben. Als die Seniorin angab diesen Mann nicht zu kennen wurde sie gefragt, ob die Toilette benutzt werden darf. Nachdem die Frau der Bitte nachkam wurde sie im Anschluss aufgefordert, Geld heraus zu geben. Die Frau erklärte, dass sie kein Geld habe und forderte den Mann auf die Wohnung zu verlassen. Der ungebetene Gast verließ die Wohnung in unbekannte Richtung. Zu einer Verletzung oder Schaden kam es nicht. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Etwa 60 Jahre alt, etwa 160 - 165 cm groß, deutschsprachig, er war dunkel bekleidet und führte einen schwarzen Rucksack mit sich. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unbekannten geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2820 bei der Polizei melden. /vo

