Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Wohnung während der Bewohner schlief

Gummersbach (ots)

Zwischen 22 Uhr am Montag (2. Dezember) und 5.50 Uhr am Dienstag verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Herreshagener Straße in Gummersbach-Steinenbrück. Während der Bewohner schlief, beschädigten die Einbrecher die Wohnungstür und gelangten so in die Wohnung. Dort entwendeten sie Bargeld und ein iPhone. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

