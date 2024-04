Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Handtasche aus Einkaufswagen entwendet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 04.04.2024 räumte gegen 19 Uhr eine 64-jährige Geschädigte ihre Einkäufe vom Einkaufswagen in ihren PKW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dammühlstraße in Landau. In einem unaufmerksamen Moment wurde durch unbekannte Täter die Handtasche samt Geldbeutel entwendet, welche sich noch im Einkaufswagen befand. Noch bevor die Geschädigte ihre Kreditkarte sperren lassen konnte, kam es zu insgesamt drei ungerechtfertigten Abbuchungen im Wert von insgesamt 120 Euro. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich damit auf circa 520 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei konnten Hinweise auf ein britisches Fahrzeug erlangt werden, dessen Insassen sich zur Tatzeit verdächtig in der Nähe der Geschädigten verhielten. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bisher unbekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

