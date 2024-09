Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, K6171, K6172) 26-Jähriger entzieht sich einer Zoll-Kontrolle - Hoher Sachschaden nach Unfall auf der Dingelsdorfer Straße (24.09.2024)

Konstanz, K6171, K6172 (ots)

Ein junger Mann hat sich in der Nacht auf Dienstag einer Kontrolle durch den Zoll entzogen und in der Folge einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Gegen 01.30 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung des Zoll auf der Bundestraße 33 an der Anschlussstelle Steißlingen ein BMW auf, der kontrolliert werden sollte. Auf die Leuchtschrift "Bitte folgen" gab der 26-jährige Fahrer zunächst vor, der Aufforderung nachzukommen und die B33 hinter der Streife des Zolls zu verlassen. Im Bereich des Verzögerungsstreifens gab der junge Mann dann jedoch plötzlich Vollgas und flüchtete mit einer Geschwindigkeit von teilweise über 200 km/h in Richtung Konstanz. An der Anschlussstelle Allensbach-Mitte verließ er die Bundesstraße und setzte seine Flucht über die Kaltbrunner Straße/K6171 bis in die Dingelsdorfer Straße/K6172 fort. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve kurz vor der Straße "Im Grund" verlor der 26-Jährige die Kontrolle über das Auto, kam nach links in den Grünstreifen und schleuderte anschließend zurück auf die Fahrbahn, wo der Wagen schließlich im Einmündungsbereich quer zur Straße liegenblieb. Die hinterherfahrende Zollstreife konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte in der Folge frontal mit dem verunfallten BMW.

Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Bei der anschließenden Überprüfung des jungen Fahrers fanden die Polizisten eine Kleinmenge Drogen bei ihm auf und stellten zudem fest, dass er keine Fahrerlaubnis besaß und den BMW ohne Erlaubnis in Gebrauch nahm. Da der 26-Jährigen mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.

Das Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell