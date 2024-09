Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, L226, K6163, Lkr. Konstanz) Leichtkraftradfahrerin bei Unfall auf der Einmündung L226/K6163 zwischen Radolfzell und Steißlingen schwer verletzt (25.09.2024)

Radolfzell, L226, K6163 (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine junge Leichtkraftradfahrerin bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Einmündung der Kreisstraße 6163 auf die Landesstraße 226 zwischen Radolfzell und Steißlingen zugezogen. Gegen 07.30 Uhr bog die 16-Jährige mit einer Yamaha R125 von den Reutehöfe(n) kommend nach links auf die L226 in Richtung Radolfzell ab und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten, in Richtung Steißlingen fahrenden Opel Zafira eines 69-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Bikern in ein Krankenhaus. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro. Die technischen Betriebe übernahmen das Abbinden auslaufender Betriebsstoffe auf der Straße.

