POL-KN: (Konstanz) Unbekannte greifen 17-Jährige an (24.09.2024)

Konstanz (ots)

Am Dienstagabend haben Unbekannte zwei Jugendliche am Bahnhof angegriffen. Gegen 20.15 Uhr befanden sich zwei 17 Jahre alte Jugendliche am Gleis 2, als sie ein sechs- bis siebenköpfige Gruppe Jugendlicher unvermittelt und grundlos angriff. Einer der beiden 17-Jährigen erlitt dabei eine Platzwunde am Kopf die der alarmierte Rettungsdienst behandelte. Die Angreifer flüchteten indes in Richtung Stadtgarten. Eine sofortige Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Gruppe der jugendlichen Angreifer geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222 bei Revier Konstanz zu melden.

