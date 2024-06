Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Brand im Mehrfamilienhaus, ein Bewohner leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am 19.06.2024, gegen 20:30Uhr, wurde über die Kreisleitstelle der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Keltenstraße 7 in Castrop-Rauxel gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Die Bewohner des Hauses hatten bereits selbstständig das Haus verlassen. Ersten Ermittlungen nach kam es in der Brandwohnung zu einer Verpuffung aus einem medizinischen Sauerstoffkonzentrator. Hierbei wurde der 70-jährige Bewohner der Brandwohnung leichtverletzt. Mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation und leichten Verbrennungen im Gesicht wurde er zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der entstandene Gebäudeschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Das Mehrfamilienhaus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Eine Unterbringung der Bewohner erfolgt über das Ordnungsamt der Stadt Castrop-Rauxel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell