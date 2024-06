Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrerin nach Unfall mit Radfahrer gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einer Autofahrerin, die am Dienstagnachmittag an einem Verkehrsunfall auf der Blitzkuhlenstraße beteiligt war. Ein 23-jähriger Radfahrer aus Recklinghausen wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 17.30 Uhr - an einer Autohaus-Ausfahrt - zum Zusammenstoß zwischen der Autofahrerin und dem 23-jährigen Fahrradfahrer. Die Frau wollte aus der Ausfahrt herausfahren, der Radfahrer war in Richtung Shell-Tankstelle unterwegs. Nach dem Unfall unterhielten sich beide Beteiligten - und die Frau fragte auch konkret nach, ob alles in Ordnung sei oder ob sie einen Rettungswagen rufen solle. Das verneinte der Radfahrer - und beide Beteiligten fuhren weiter. Wenig später bekam der 23-Jährige Schmerzen - und musste im Krankenhaus behandelt werden. Aus diesem Grund wird jetzt die Autofahrerin gesucht. Sie soll in einem silbernen Toyota unterwegs gewesen sein. Beschreibung der Frau: etwa 30 bis 40 Jahre alt, kurze blonde Haare, Brille. Die Autofahrerin selbst oder wer Angaben zu ihr machen kann, wird gebeten, das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

